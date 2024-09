Conforme informação reproduzida pela Direção Regional de Estatística da Madeira, no domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, no 1.º semestre de 2024, 139 navios de cruzeiro entrados nos portos da Região (menos 16 que no mesmo período do ano passado). Apesar do número de escalas ser menor do que no ano anterior, o número de passageiros em trânsito (337.431) aumentou face ao mesmo semestre de 2023 (+2,8%).

No semestre em análise, o Porto do Funchal recebeu 335.373 passageiros em trânsito, a larga maioria (91,1%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (42,0% do total; +0,1% que o mesmo semestre de 2023), a britânica (40,1%; +22,9%) e a neerlandesa (1,3%; +32,6%). Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (8,0% do total) decresceram 35,7% face ao 1.º semestre de 2023. As nacionalidades que mais contribuíram para esta quebra foram a norte-americana (6,3% do total; -14,3% que no 1.º semestre de 2023), a canadiana (1,1%; -31,5%) e a brasileira (0,3%; -89,8%).

Na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros rondou os 145,2 mil, diminuindo 5,9% em relação ao 1.º semestre de 2023.