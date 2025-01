O AIDAblu regressou esta manhã, ao cais norte do Porto do Funchal, com 2.226 passageiros e 633 tripulantes para uma escala de 35 horas.

“O navio que volta a pernoitar na Madeira, é proveniente de Las Palmas e deixa a Madeira amanhã, pelas 18h00, com destino a Fuerteventura, no âmbito do cruzeiro de 12 noites, iniciado no passado dia 19, em Grã-Canária”, refere uma nota da APRAM.

Esta escala no Porto do Funchal acontece na parte final do cruzeiro que fez escalas, em algumas mais de uma vez, em seis ilhas do arquipélago das Canárias.

O navio termina este cruzeiro em Fuerteventura, na próxima sexta-feira, último dia de janeiro.