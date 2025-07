Há novos voos diretos do Funchal, Ponta Delgada, Porto, Lisboa e Faro que permitem descobrir alguns dos destinos alemães preferidos dos portugueses. Berlim e Munique são duas das cidades contempladas, a que se juntam Dusseldorf, Hanover, Colónia e Bona. Museus, palácios, Património Mundial, animados festivais e lagos refrescantes ficam agora a poucas horas de distância.

De acordo com um comunicado enviado à redação, Munique, capital da Baviera já era servida por voos diretos desde o continente, mas chegou a vez de o Funchal usufruir de duas ligações por semana com a Discover Airlines, companhia do grupo Lufthansa.

“Conhecida como Capital da Cerveja graças à Oktober Fest - cuja 190ª edição terá lugar de 20 de setembro a 5 de outubro -, tem muitos outros atrativos: um dos maiores centros de cultura da Europa, Kunstareal, com 18 museus e outros espaços expositivos, mais de 40 galerias e outras instituições culturais; palácios incríveis como o Residenz, com nada menos de 150 salas a visitar; lugares como a bela Marienplatz, coração da cidade, onde se situa a Câmara Municipal que também serve de miradouro, com um elevador que leva os visitantes a 85 metros de altura; até surf no rio Eisbach, para apreciar as performances pois está limitado surfistas experientes (até McNamara já surfou aqui) devido ao risco elevado“, elucida a mesma nota.

Já Dusseldorf ficou muito mais perto de Ponta Delgada desde que teve início um voo semanal da Eurowings. “A cidade é conhecida como capital alemã da moda, com centenas de showrooms, destacando-se a avenida Königsallee (ou Kö, para os residentes), que acolhe lojas das principais marcas. Distingue-se, também, pelos numerosos museus e galerias e pela arquitetura: no Mediahafen, área que reúne várias empresas de comunicação e ateliês de design, há edifícios assinados por grandes nomes a nível mundial, como David Chipperfield e Frank Gehry”.

Lisboa ganhou três novos voos diretos semanais da Eurowings para a capital da Baixa Saxónia, Hanover. Muito verde, destacando-se a floresta urbana de Eilenriede, com quase o dobro do tamanho do nova-iorquino Central Park, deve ser apreciada do topo da Neues Rathaus (ou nova Câmara Municipal), a 97 metros de altura, a que se acede num elevador original, com tecto e chão de vidro.

Várias ligações semanais da Eurowings aproximaram o Porto do Cologne Bonn Airport, como o nome sugere, a curta distância das cidades de Colónia e Bona.

Três novas ligações directas da Eurowings desde Faro permitem chegar mais confortavelmente à capital alemã. E o que fazer na cidade? O difícil é escolher...