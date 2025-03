O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga hoje o seu mais recente estudo relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda nas Ilhas de Portugal. A análise compara os dados de março de 2025 com fevereiro de 2025 e com o período homólogo, março de 2024. Em março, a Madeira voltou a destacar-se tanto na venda como no arrendamento, sendo atualmente a ilha mais cara em ambos os mercados.

O estudo refere que a nível nacional, “comprar casa custa, em média, 395.000€, o que representa um aumento de 22% (de 325.000€ para 395.000€), face ao mesmo período do ano passado e uma subida de 3% em março de 2025 face ao mês anterior, passando de 385.000€ para 395.000€. Nas Ilhas, embora o valor médio se mantenha nos 197.000€, a tendência continua a ser de valorização em termos anuais, com uma subida de 13% face a março de 2024 (175.000€)”.

Na análise nas ilhas , a ilha do Faial “mantém-se como um dos maiores destaques do último ano, com uma valorização anual de 51%, embora tenha registado uma descida mensal de -11%, passando de 310.000€ para 275.000€”.

Já a ilha de São Miguel “continua a apresentar um crescimento anual expressivo de 40%, com o preço de venda estável face a fevereiro (350.000€)”.

A ilha de Porto Santo “manteve o valor dos 445.000€, acumulando uma valorização anual de 37%. Ilha da Madeira segue a tendência de subida, com um aumento mensal de 5% (550.000€ para 575.000€) e uma valorização anual de 26%”.

E a ilha das Flores “registou a maior subida mensal entre as Ilhas em março, com um crescimento de 6%, atingindo os 142.500€, e um aumento homólogo de 3%”.

Também a ilha de Santa Maria “apresentou uma valorização mais moderada de 1% no último mês e de 3% em termos anuais” e as ilhas como o Pico, Terceira e São Jorge “mantiveram os valores inalterados face ao mês anterior”. A Terceira e Pico mantêm-se nos 160.000€ e 225.000€, respetivamente, enquanto São Jorge apresenta uma descida anual de -3%.

A Ilha da Graciosa “registou uma ligeira quebra homóloga de -1%, mantendo o valor de 119.000€ em março”.

No arrendamento, a nível nacional, o Imovirtual refere que os preços de arrendamento continuam a subir, com um aumento médio anual de 8%, passando de 1.200€ para 1.300€. Face a fevereiro de 2025, a subida foi de 4%. Nas Ilhas, o valor médio manteve-se estável nos 950€ em março, mas representou uma subida de 19% face a março de 2024.

Neste âmbito, a análise às ilhas é a seguinte:

“Ilha Terceira liderou o crescimento mensal, com uma subida de 18%, passando de 850€ para 1.000€. Em termos anuais, a valorização atinge os 43%.

Ilha da Madeira também registou uma subida relevante de 10% em termos homólogos, com os preços a passarem de 1.500€ para 1.650€.

Ilha de São Miguel apresentou uma quebra mensal de -5% (950€ para 900€) e uma descida anual de -8%, sendo a única ilha a registar variações negativas nos dois períodos.

Ilha do Faial manteve os valores inalterados nos 800€, sem variações mensais ou anuais”.

A Imovirtual salienta que, no que concerne à análise comparativa entre Ilhas, em março , a Ilha da Madeira “voltou a destacar-se tanto na venda como no arrendamento, sendo atualmente a ilha mais cara em ambos os mercados”.

Já a Ilha do Faial, apesar da consistência mensal, mantém uma das maiores valorizações anuais no segmento de compra.

“No arrendamento, a Ilha Terceira lidera o crescimento, refletindo um aumento consistente da procura. Por outro lado, a Ilha de São Miguel apresentou um comportamento atípico este mês, com descidas nos dois indicadores, apesar da forte valorização anual no mercado de compra. Estes dados continuam a evidenciar a atratividade crescente de várias ilhas portuguesas, seja por razões residenciais ou de investimento, com variações que refletem dinâmicas locais distintas e fatores como acessibilidade, turismo e qualidade de vida”, remata.