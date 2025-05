O Les Suites at The Cliff Bay, no Funchal, recebeu 2 Chaves MICHELIN, enquanto o PortoBay Flores, no Porto, foi distinguido com 1 Chave MICHELIN. A Chave MICHELIN é uma distinção recentemente lançada para reconhecer hotéis que se destacam por critérios como localização, excelência no serviço, arquitetura, design, autenticidade e consistência da experiência oferecida.

Na primeira seleção portuguesa das Chaves MICHELIN, apresentada esta manhã no MAAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, dois hotéis do grupo PortoBay foram distinguidos com este novo reconhecimento do prestigiado guia.

Les Suites at The Cliff Bay, na Estrada Monumental, no Funchal, é composto por 23 suites distribuídas entre duas casas centenárias restauradas e uma ala moderna. A unidade está integrada no complexo do The Cliff Bay e tem acesso direto ao mar, além de oferecer uma piscina infinita e restauração de alto nível, incluindo os restaurantes Avista e Avista Ásia, ambos recomendados no guia. O hotel partilha ainda espaços com o Il Gallo d’Oro, restaurante com duas Estrelas MICHELIN.

PortoBay Flores, situado na Rua das Flores, no centro histórico do Porto, ocupa um edifício com traços do século XVI, combinando elementos clássicos e contemporâneos. O hotel dispõe de 66 quartos e serviços como spa, restaurante, bar, piscina interior e uma capela setecentista integrada no edifício.