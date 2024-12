Artesãos locais têm até ao próximo dia 15, a oportunidade de participarem no Falésia Market, que acontece na loja da Leroy Merlin Funchal, no âmbito de uma parceria com a Falésia Atelier.

Esta iniciou-se no passado mês de outubro com intuito de criar um mini eco-mercado mensal, promovendo a economia circular, apelando para consumos e práticas mais conscientes e ecológicas.

Trata-se de uma montra de marcas que, de acordo com um comunicado, que descreve o evento, “primam pela utilização de matérias-primas biodegradáveis, redução de resíduos, reutilização de produtos, promoção do refill das suas embalagens, reciclagem de materiais e produtos artesanais e locais”.

“A Leroy Merlin abre uma vez mais as suas portas aos artesãos locais para um mercadinho de Natal em parceria com a Falésia Atelier. Paralelamente, contamos com diversas iniciativas como workshops e showcookings gratuitos com a temática do Natal e ainda, a chegada do Pai Natal no dia 8 de dezembro pelas 11h00”, destaca Emanuel Gonçalves, animador de comunidades da Leroy Merlin Funchal:

No total, são mais de 30 marcas e talentos, que ao longo deste período têm ‘montra’ na loja. Gastronomia, produtos em madeira a macramés, passando por bijuteria artesanal a cerâmica, brinquedos a produtos de limpeza ecológicos, entre muitos outros, são as áreas contempladas. A feira funciona de segunda a sábado das 10h00 às 19h00 e domingos das 10h00 às 18h00.

Segundo Carlota Gouveia, gestora de projetos da Falésia Atelier, “a Falésia Market tem tido uma aceitação muito grande pelos visitantes e é uma mais valia para muitas marcas e artesãos em expôr o seu produto e/ou talentos. Nesta edição especial de Natal haverá uma rotatividade de marcas, dando espaço a mais de 3 dezenas de marcas com muitas propostas de lembranças para miúdos e graúdos, sem esquecer das tradicionais limpezas do Natal. Contaremos também, com a participação de 4 instituições de cariz social, uma forma muito simbólica de contribuir para um Natal mais solidário e acolhedor a quem, mais precisa.”

Ao longo destes dias haverá também, vários workshops gratuitos de criação de peças decorativas sustentáveis, molduras e velas natalinas e presépios de Natal. No interior da Leroy Merlin Funchal aos sábados de manhã será palco também, de showcookings de iguarias de Natal com degustação.

“As iniciativas da Falésia Market em parceria com a Leroy Merlin Funchal continuarão ao longo do ano 2025. Convidamos aos artesãos e marcas com produtos mais conscientes e ecológicos a enviarem nos uma apresentação do seu trabalho para geral@falesia-atelier.pt e teremos todo o gosto e cuidado em analisar para validação da participação”, acrescenta Carlota Gouveia.