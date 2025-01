O site de viagens germanófilo HolidayCheck, líder de mercado na Alemanha, na Áustria e na Suíça, atribuiu à Quinta do Furão o HolidayCheck Award 2025.

Ao todo, catorze hotéis em Portugal receberam esta prestigiada distinção, sendo que o que recebeu melhor pontuação, o primus inter pares, foi precisamente a Quinta do Furão na categoria Gold Award.

Esta plataforma permite que os hóspedes encontrem o hotel ideal para atender às suas necessidades, entrem em contato com outros viajantes e reservem as suas férias diretamente com base nos milhares de comentários e respetivas cotações de outros hóspedes.

Para Pedro Costa, Diretor Geral da unidade, esta distinção e outras que temos vindo a receber ao longo do tempo é motivo de muita satisfação e ao mesmo tempo de muita responsabilidade. O agradecimento vai para todos os clientes que nos visitaram e deixaram um bom feedback sobre o nosso hotel e respetivo serviço. Como também não podia deixar de ser, um agradecimento para todo o nosso staff que é a verdadeira força motriz de todas as expetativas que são superadas, tornando cada experiência única.”