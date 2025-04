O grupo PortoBay foi distinguido com um total de onze prémios atribuídos por duas das principais operadoras turísticas britânicas.

Segundo uma nota divulgada hoje pelo departamento de marketing e comunicação, entre os distinguidos com o ‘Customer Excellence Awards 2024’ da British Airways Holidays, destaca-se o emblemático The Cliff Bay, na Madeira, que alcançou a impressionante classificação de 4,9 em 5 pontos.

Com pontuação de 4,8, foram premiados o PortoBay Liberdade e o PortoBay Marquês, em Lisboa, o PortoBay Flores, no Porto, e o PortoBay Santa Maria, na Madeira. Completam a lista de premiados o Porto Mare, o Suite Hotel Eden Mar (ambos na Madeira) e o PortoBay Teatro, no Porto, todos com a classificação de 4,7 pontos.

O grupo foi também reconhecido pela Jet2holidays com o prémio ‘Quality Award 2024’ para os hotéis PortoBay Santa Maria, Suite Hotel Eden Mar e Porto Mare, situados no Funchal. Este prémio reflete a qualidade do serviço prestado e a satisfação dos clientes.

“A consistência destas distinções ao longo dos anos reflete o trabalho incansável das nossas equipas e o nosso compromisso inabalável com a qualidade. Num mercado tão competitivo e exigente como o britânico, manter este nível de satisfação entre os hóspedes é simultaneamente um reconhecimento e um estímulo para continuarmos a aprimorar a experiência que oferecemos”, sublinha António Trindade, Presidente e CEO do Grupo PortoBay.

As distinções ‘Customer Excellence Awards’, da British Airways Holidays, têm por base as opiniões dos clientes, que avaliam aspetos essenciais como a localização, a qualidade do atendimento, os padrões de limpeza e a excelência global dos serviços prestados.

Por sua vez, os ‘Quality Awards’ da Jet2holidays também são atribuídos com base nas avaliações dos seus clientes. Apenas um número limitado de hotéis recebe este reconhecimento, reservado às unidades que se destacam pela prestação de um serviço excecional e pela capacidade de proporcionar experiências de férias altamente satisfatórias.

Esta nova série de distinções consolida a relação privilegiada do grupo com o mercado britânico, tradicionalmente um dos principais emissores de turistas para as unidades PortoBay.