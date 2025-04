O fundador do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, demitiu-se do cargo de presidente e membro do Conselho de Administração da organização com efeitos imediatos, virando uma página na história da instituição conhecida pela reunião anual de Davos, na Suíça.

“Ao entrar no meu 88.º ano de vida, decidi abandonar o cargo de presidente e membro do Conselho de Administração, com efeitos imediatos”, escreveu Schwab num comunicado hoje divulgado.

Schwab será substituído interinamente pelo vice-presidente do Conselho de Administração e antigo patrão da Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe.