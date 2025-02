O Porto do Funchal está a receber dois navios, o Marella Discovery 2 e o MSC Opera, que realizaram um total de 288 desembarques e 276 embarques.

Juntos, trazem à Madeira 5.361 pessoas, das quais 3.886 são passageiros.

O MSC Opera, proveniente de Fuerteventura, trouxe 2.110 passageiros e 729 tripulantes, e parte às 18h00 com destino a La Palma. O Marella Discovery 2, com 1.776 passageiros e 756 tripulantes, vem de Fuerteventura e parte às 19h00 com destino à mesma ilha canária. Ambos fazem cruzeiros semanais entre as ilhas Canárias e Madeira. O Balmoral, terceiro navio do dia, chegará às 13h00 com 862 passageiros e 572 tripulantes.

O Balmoral está a realizar um cruzeiro de 13 noites com partida de Southampton, fazendo uma escala de 14 horas no Funchal antes de seguir para Tenerife e outros destinos.