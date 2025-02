Apenas cerca de 6% das casas colocadas à venda em anúncios no Idealista são vendidas em menos de uma semana, um valor que se situa ligeiramente abaixo da média nacional de 8%, segundo o portal imobiliário.

De acordo com os dados disponibilizados, no Funchal, 8% das casas ficam no mercado entre uma semana e um mês, 27% ficam entre um e três meses, e 50% ficam entre três meses a um ano. Dez por cento das casas ficam no mercado durante mais de um ano.

Em termos regionais, 5% das casas à venda na Madeira ficam menos de uma semana no mercado. Doze por cento dos anúncios permanecem ativos entre uma semana e um mês, 30% entre um e três meses, e 43% entre três meses e um ano, com apenas 10% das habitações a permanecerem mais de um ano no mercado.

Já a média nacional é de 8% para as casas vendidas em menos de uma semana. Vinte por cento são vendidas entre uma semana e um mês após a publicação do anúncio, sendo 31% vendidas entre um mês a três meses após entrarem no mercado. Trinta e dois por cento dos anúncios permanecem ativos entre três meses a um ano, e nove por cento durante mais de um ano.