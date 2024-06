Frederico Borges Carneiro é o novo sub-diretor (deputy general manager) do Savoy Palace, uma das sete unidades que integram a coleção Savoy Signature.

Segundo anuncia o grupo hoteleiro, com vinte anos de experiência em hotelaria, Frederico Borges Carneiro apoiará o diretor geral, José Pereira, na gestão da operação do hotel 5 estrelas, membro da prestigiada The Leading Hotels of the World, e conhecido pelos exigentes padrões de serviço e de qualidade.

“Com uma Licenciatura em Gestão Hoteleira, complementada por diversas formações académicas nas áreas de F&B, gestão operacional e liderança na The Hague Hotel School e na Harvard University, Frederico Borges Carneiro começou a traçar o caminho profissional no Sheraton Algarve Pine Cliffs Hotel Golf & Family, tendo passado, ao longo destes 20 anos, por reconhecidas cadeias hoteleiras como o Le Meridien e a Hilton, em diferentes cidades e países. A sua carreira inclui papéis de liderança em locais tão diversos como Arábia Saudita, Espanha, Guiné Equatorial, Timor-Leste e mais recentemente no Porto, onde se destacou na direção do Boutique Hotel Vignette Collection Casa da Companhia.

O mérito e o profissionalismo de Frederico Borges Carneiro foi sendo reconhecido ao longo dos anos, através da atribuição de prémios, nomeações, distinções, como ‘Going For Gold Leaders’ na Vignette Collection Casa da Companhia em 2022, premiado pela World MICE Travel Awards na categoria ‘Portugal´s Best Incenive Hotel 2021’, e nomeado pela Associação de Diretores de Hotéis em Portugal para os prémios de Excelência em Hotelaria como ‘Melhor Diretor de F&B’ em 2015.

Com a experiência adquirida, Frederico Borges Carneiro integra agora a equipa do Savoy Palace, hotel reconhecido nacional e internacionalmente no segmento de luxo, onde contribuirá para a melhoria contínua da experiência de excelência oferecida aos hóspedes.

O Savoy Palace abriu portas em 2019 e desde então tem conquistado conceituados prémios nacionais e internacionais, e o reconhecimento dos hóspedes e clientes como unidade de luxo e com serviços de qualidade superior”, lê-se no comunicado de imprensa.