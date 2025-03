Uma das novidades apresentadas por António Fernandes, presidente da ACIF, na apresentação da Expomadeira e assinatura de protocolo com o presidente do Marítimo, referiu que, a exposição, no Estádio dos Barreiros, que decorrerá de 4 a 13 de julho, terá um horário uniformizado.

A Expo estará aberta todos os dias úteis, das 18h00 às 23h00, e as fins de semana das 16h00 às 23h00, “garantindo uma experiência mais consistente para os visitantes e expositores”, disse o presidente da ACIF.

Mais recordou que a feira está em fase de inscrições e os expositores que formalizarem a sua participação até 31 de março poderão beneficiar de descontos de 15 a 17%.

Refira-se que esta é já o 40.º ano que a Expomadeira se realiza no Estádio dos Barreiros.