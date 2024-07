Eric Schumann nomeado diretor do hotel Dreams Madeira no Caniçal

O Dreams Madeira Resort, Spa & Marina, no Caniçal, anunciou hoje a nomeação do diretor geral de abertura do Resort, Eric Schumann. Sob a liderança de Schumann, o Dreams Madeira Resort, Spa & Marina tem abertura prevista para outubro de 2024 como a primeira propriedade da marca Hyatt na Madeira, Portugal e o primeiro Resort da marca Inclusive Collection no país.

Natural de Lisboa, Schumann conta com mais de duas décadas de experiência hoteleira na Europa e no Norte de África. Schumann é licenciado em Gestão de Hotelaria e Restauração pela Ecole Hôtelière de Lausanne e tem um MBA em Gestão Internacional pela ESSEC Business School.

É igualmente membro da direcção da Agência de Promoção da Madeira e presidente da mesa de hotelaria da câmara de comércio local.