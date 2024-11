A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) anunciou o lançamento da edição em garrafa de 33 cl da sua nova Cerveja Coral Altbier, uma cerveja especial criada pelo Madeira Beer Lab by Coral. Disponível em packs de seis garrafas para consumo doméstico, a Coral Altbier também poderá ser encontrada no canal horeca, proporcionando um sabor autêntico e especial para celebrar o Natal em qualquer ocasião.

“Com uma herança de 152 anos na produção de cervejas de excelência, a ECM tem explorado o universo das cervejas artesanais e especiais desde 2015, através do Madeira Beer Lab by Coral. Este laboratório foi criado para desenvolver estilos inovadores, que aliam ingredientes de alta qualidade a métodos tradicionais de fermentação e maturação. A Cerveja Coral Altbier é um dos frutos desse compromisso, uma cerveja de alta fermentação inspirada no estilo tradicional de Düsseldorf, Alemanha, que será uma das protagonistas da 9.ª edição do Roteiro do Dentinho, evento anual da ECM marcado para o final de novembro”, lê-se em comunicado de imprensa.