A OnTravel DMC expandiu o seu negócio de serviços de Incoming, aluguer de autocarros e no segmento online B2C para a ilha da Madeira, segundo anunciou a empresa açoriana em comunicado de imprensa, no qual é indicado que a operação tem início no próximo mês de março.

Autointitulado-se “uma referência no setor do turismo dos Açores”, a empresa adianta que registou “um crescimento de 30% no seu volume de negócios em 2024”, sendo que este aumento “sustentável reflete o compromisso da empresa com a excelência e com a dedicação em oferecer um serviço de qualidade, garantindo a confiança dos seus clientes em todos os seus serviços” para os destinos Açores e Madeira.

“Entre os principais objetivos para 2025, estamos claramente entusiasmados em anunciar o início das operações na Ilha da Madeira, com uma frota própria e nova, passando agora a dispor de viaturas VIP, carrinhas e autocarros neste destino, ampliando assim, o nosso alcance e a nossa posição no mercado já a partir de 1 de Março de 2025”, adiantou a empresa.

“Com esta expansão para a Ilha da Madeira, a OnTravel DMC passa a ter agora uma oferta mais completa no segmento dos transportes e no segmento de INCOMING para ambos os destinos”, descreve a empresa, indicou a sua “aposta ainda na modernização e aumento da sua frota atual na Ilha de São Miguel nos Açores, passando a dispor de uma frota total de 18 veículos descaracterizados e do segmento VIP, garantindo uma experiência de qualidade superior aos seus clientes”.