Eduardo Jesus encara decréscimo da taxa de juro implícita no crédito à habitação como “uma excelente notícia”

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou, hoje, que a taxa de juro implícita no crédito à habitação na Madeira decresceu pelo sétimo mês consecutivo, divulgação essa que, aos olhos do Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, “constitui uma excelente notícia”.

“É o sétimo mês consecutivo em que a taxa de juro implícita no crédito à habitação decresce, na Região, por outro lado, repara-se que o valor médio da prestação vencida, para o conjunto dos contratos à habitação, também diminuiu face ao mês anterior, e há aqui uma dinâmica correspondente a estes factos que tem que ver com o aumento do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação, que cresce pelo 16.º mês consecutivo”, expressa Eduardo Jesus.

Segundo o governante, estes indicadores “suportam uma leitura bastante positiva da conjuntura atual económica”, recordando que “até junho o indicador de atividade económica continuava positivo e a crescer, desde abril de 2021”.