A easyJet lançou os voos para a programação de Inverno 2025/26, com mais de 39 milhões de lugares disponíveis em mais de 200 mil voos entre 15 de dezembro de 2025 e 22 de março de 2026.

Desses, mais de 2 milhões de lugares e 10 mil voos são de e para Portugal.

Com mais de 340 aeronaves e mais de 1000 rotas para mais de 160 aeroportos, a easyJet é uma das maiores operadoras da Europa. A companhia tem como objetivo ser ambientalmente responsável, com planos para atingir emissões de carbono zero até 2050. A easyJet já reduziu suas emissões de carbono em um terço desde 2000 e é reconhecida pela sua classificação ESG.