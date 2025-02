A DreamMedia Madeira apresentou-se esta tarde como parceira da Publifunchal, com um projeto inovador, sustentável e digital.

“É importante sublinhar que a Publifunchal continua a ser a concessionária responsável pelo mobiliário urbano da cidade, agora sob a marca DreamMedia Madeira. Esta parceria é o primeiro passo de uma caminhada conjunta rumo à excelência”, enfatizou o CEO da Dreammedia, num evento designado ‘Next Level’, que assinalou a nova parceria.

Ricardo Bastos agradeceu a abertura dos acionistas da Publicfunchal que permitiu a vinda para a Madeira daquela que é “a maior empresa portuguesa de publicidade exterior”, com presença em 300 municípios, incluindo as regiões autónomas.

“A expansão para a Madeira não teria sido possível sem a visão e a confiança dos nossos parceiros locais. Não podemos deixar de expressar um sincero agradecimento aos sócios da Publifunchal, que reconheceram a DreamMedia um parceiro estratégico para transformar o Funchal e impulsionar a sua modernização”, declarou.

O CEO sublinhou que a visão da empresa para a Madeira é ambiciosa. “Queremos posicionar o Funchal como uma referência europeia em mobiliário urbano. E essa transformação já começou. Estamos a modernizar equipamentos, a acelerar a digitalização e a implementar soluções inovadoras e sustentáveis, como as GreenStations, abrigos 100% ecológicos que não só elevam a estética e a funcionalidade do espaço público, como também contribuem para um ecossistema urbano mais verde e eficiente”, disse.

Entre outros convidados, a sessão contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do secretário regional de Economia, Turismo, Eduardo Jesus, e da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.