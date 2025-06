No próximo dia 26 de junho, os Dorisol Hotels convidam residentes e visitantes a celebrar os Santos Populares num ambiente tradicional e descontraído, com um animado Arraial de São João no Terrace Bar Restaurante.

Como explica o grupo, em nota de imprensa, aberto ao público mediante reserva, o evento começa a partir das 19h00 e “promete uma noite cheia de cor, sabores e tradição. O espaço será decorado a rigor, com música ambiente, manjericos, bandeirinhas e todo o espírito genuíno dos arraiais madeirenses.

O ponto alto da noite será o jantar buffet, servido das 19h30 às 21h00, com pratos típicos como sardinhas assadas, caldo verde, carnes grelhadas, saladas regionais, sobremesas caseiras e outras iguarias tradicionais. O jantar tem o valor de 35€ por pessoa, com bebidas incluídas.

Um dos momentos mais aguardados será a atuação das Marchas Populares do Centro Comunitário Regional, que trarão ainda mais animação ao arraial, com música, trajes tradicionais e o calor humano tão característico desta época.

As reservas são obrigatórias e podem ser feitas diretamente na receção do hotel ou através dos seguintes contactos: recepcao@dorisol.pt ou 291 706 600

Este evento integra o calendário de iniciativas abertas ao público promovidas pelos Dorisol Hotels, reforçando a aposta do grupo em dinamizar a sua ligação à comunidade local e à cultura popular madeirense”, refere a nota.