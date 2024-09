No final do 2.º trimestre de 2024, a dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) situava-se em 5 081,0 milhões de euros, tendo aumentado cerca de 144,6 milhões de euros (+2,9%) face ao final do trimestre anterior e recuado 133,9 milhões de euros (-2,6%) comparativamente ao período homólogo.

De acordo com a Direção de Estatística da Madeira (DREM), o crescimento trimestral é explicado pela emissão obrigacionista de 175 milhões de euros ocorrida em maio de 2024, destinada à amortização de dívida da APR representada por empréstimos contraídos anteriormente e em carteira, pelo que o efeito derivado deste aumento deverá ter caráter transitório e ser esbatido até final do ano de 2024.

“Analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro observa-se que no 2.º trimestre de 2024, o peso dos empréstimos foi de 38,6% (41,9% no trimestre homólogo) e da dívida titulada foi de 61,4% (58,1% no 2.º trimestre de 2023)”, aponta.

A DREM indica que a repartição da dívida por setor emitente mostra que o Governo Regional é responsável por 96,9% (93,9% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por 3,1% (6,1% no 2.º trimestre de 2023).

Dívida líquida de depósitos rondou os 4 762,7 milhões

Já no final do 2.º trimestre de 2024, a dívida líquida de depósitos rondou os 4 762,7 milhões de euros, tendo aumentado cerca de 32,2 milhões de euros (+0,7%) face ao final do trimestre anterior, e decrescido 88,9 milhões de euros (-1,8%) comparativamente ao período homólogo.