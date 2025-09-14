Cruzeiros: Madeira com boas perspetivas para os próximos anos segundo a APRAM

Paula Cabaço, presidente da APRAM, regressou do Seatrade Europe 2025, a maior feira europeia do setor dos cruzeiros, com boas perspetivas para a Madeira.
De acordo com um comunicado, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), entidade tutelada pela Secretaria Regional da Economia, esteve representada, em Hamburgo, nos pavilhões da Cruise Atlantic Islands (juntamente com os parceiros de Canárias, Açores e Cabo Verde) e no do Cruise Portugal (que reúne a maioria dos portos nacionais), e os contatos estabelecidos no evento dão perspetivas de consolidação e até mesmo crescimento do destino.
“A nossa presença na Seatrade Europe 2025 foi importante para transmitirmos uma mensagem de confiança aos nossos parceiros, e reforçar a imagem que a Madeira tem de um destino seguro, competitivo e altamente valorizado pelas principais companhias de cruzeiros a nível mundial”, resume a presidente da APRAM, Paula Cabaço, citada no comunicado, destacando os contactos estabelecidos ao longo da semana.
Segundo a administradora, companhias como “a Costa, a Marella, a MSC ou a Holland America Line confirmaram não só a sua aposta na Madeira, como também a intenção de prolongar e até aumentar a sua presença nos próximos anos”.
“O setor dos cruzeiros vive um momento de grande dinamismo e é muito significativo perceber que já estamos a negociar reservas com quatro e cinco anos de antecedência, o que demonstra a importância da Madeira como porto de escala e como referência no Corredor Atlântico”, acrescenta Paula Cabaço.
Este entusiasmo, adianta a APRAM, “resulta das vendas e das boas avaliações que o destino Madeira tem recebido no contexto dos itinerários das ilhas atlânticas e do excelente momento que o setor dos cruzeiros atravessa nos mercados europeus mais tradicionais como o alemão e o inglês”.
Além de Paula Cabaço, a APRAM esteve representada pela diretora comercial, Patrícia Bairrada. Também da Madeira, viajaram para a Alemanha vários operadores de shorex e agentes de navegação, como JFShipping, DMC Madeira, Blandy Shipping, Blandy Travel, Wilhelmsen, CarrisTur e BC Tours.
Ainda em Hamburgo, houe uma reunião entre os Portos da Madeira e a CLIA – Cruise Lines International Association, em que foi abordado o desenvolvimento conjunto de projetos na área educaional. Exemplo é o ‘All Aboard’, que tem por objetivo promover junto das crianças as carreiras profissionais que a indústria de cruzeiros oferece.
