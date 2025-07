Na inauguração do hipermercado Continente em São Vicente, esta manhã, o presidente do governo regional disse que os resultados dos investimento na região são favoráveis, como demonstra a aposta do grupo MC Sonae.

Miguel Albuquerque lembrou que “a Região está há 48 meses com a economia a crescer”.

Temos algo que é importante refletir que é o PIB ter crescido 83 por cento entre 2015 a 2025”, vincou Miguel Albuquerque, ressalvando que esse crescimento não tem sido a custa da dívida pública, uma vez que a Região está com excedente orçamental, como foi possível aferir novamente nas Contas da Região.

“Este é um percurso estudado, que conta com o apoio da população”, disse o governante, lembrando que “o desemprego é residual na Madeira”.

Miguel Albuquerque sublinhou que a Região tem apostado na redução de impostos, com a receita fiscal a ser devolvida aos residentes.

A redução fiscal para as empresas foi outro aspeto.

“É fundamental percebermos o caminho a seguir”, ao nível do investimento, redução fiscal “e não entrarmos em loucuras de endividamentos que só trariam situações nefastas para toda a gente”.

A finalizar, Miguel Albuquerque disse já saber onde será o próximo investimento do grupo, a ser realidade no próximo ano, mas não adiantou onde, com o desafio deixado a Luís Moutinho de continuar a apostar na Madeira. “Tenho algumas sugestões”, rematou.

Antes, o presidente da Câmara municipal de São Vicente expressou palavras de agradecimento ao grupo MC Sonae pelo investimento no município, para os residentes e para quem nos visita, pela aposta na economia local e na criação de postos de trabalho.

José António Garcês lembrou que a autarquia tem criado incentivos para atrair o investimento privado, concluindo que o sucesso da economia é o sucesso de São Vicente.