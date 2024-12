O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) revela que, no mês de setembro de 2024, a atividade económica regional reforçou a trajetória de crescimento, tendo o IRAE acelerado pelo segundo mês consecutivo.

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a atividade económica regional, em setembro de 2024, manteve a trajetória positiva de crescimento, e a um ritmo superior ao registado no mês anterior.

“O desempenho do setor de turismo contribuiu para o crescimento económico, uma vez que as dormidas (excluindo o alojamento local abaixo de 10 camas) aumentaram 0,7%, em setembro de 2024 (1,5% em agosto anterior)”, acrescenta a DREM, que nota ainda que os proveitos totais no alojamento turístico observaram um incremento de 13,6%, igual ao do mês precedente.

A emissão de energia elétrica, um indicador normalmente associado à evolução da atividade económica, cresceu 1,6%, em setembro de 2024 (1,1% no mês anterior). A introdução no consumo de gasóleo recuou 0,2%, uma queda inferior à de 0,4% ocorrida em agosto último. Analisando a relação entre as sociedades constituídas e dissolvidas, verifica-se que, em setembro de 2024, foram criadas 3,2 novas sociedades por cada sociedade dissolvida na Região, uma proporção superior à registada no mês anterior (2,3).

No que diz respeito ao investimento, os indicadores de setembro de 2024 dividem-se em dois grupos: os que apresentam um sinal positivo, como as vendas de automóveis ligeiros de mercadorias, que cresceram 23,2% (-17,6% no mês anterior), a avaliação bancária de habitação, que subiu 13,8% (em comparação com os 15,9% do mês anterior), o saldo dos empréstimos concedidos às famílias para habitação, que aumentou 1,8% (face aos 1,2% em agosto) e a comercialização de cimento, que registou um crescimento de 5,8%, após uma subida de 9,8% em agosto de 2024. Por outro lado, existem indicadores em queda, como o saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras, que recuou 6,5% (-7,7% em agosto de 2024) e o licenciamento de edifícios, que sofreu uma diminuição de 16,5% (-34,3% no mês anterior).

Outro dado incluído no IRAE tem que ver com a inflação homóloga, que se fixou em setembro em 3,8%. Acelerou face ao mês anterior (3,5%), sendo menor nos Bens (2,1%) e maior nos Serviços (6,0%). A inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) foi de 4,5%, acima dos 4,4% registados em agosto precedente.

No que concerne ao mercado de trabalho, os dados provenientes dos organismos que tutelam a área do Emprego no País e na Região mostram que, em setembro de 2024, houve uma ligeira redução nas ofertas de emprego (-0,3%) e um aumento tanto nos pedidos de emprego (8,2%), como no número de desempregados inscritos ao longo do mês (7,1%).