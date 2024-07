“A Conforama vai estar na Expo Madeira, organizada pela ACIF_CCIM que decorre entre os dias 5 e 14 de julho no Estádio dos Barreiros, com os ConfoProjects (espaços à medida do cliente) a terem 50% de desconto. A empresa de mobiliário e decoração da casa mantém assim a aposta na maior mostra de atividades económicas da Madeira para continuar a trazer aos clientes as melhores possibilidades para renovar a casa”, é transmitido pela empresa em comunicado enviado às redações.

“A Conforama vai estar localizada dos expositores 244 a 254 e apostar numa área dedicada aos projetos à medida. Cozinhas, escritórios, salas e móveis de apoio, os visitantes da Expo Madeira vão ter a oportunidade de personalizar todos estes elementos à medida das suas casas e com um desconto de feira de 50%. A marca de referência em mobiliário e decoração permite assim a possibilidade de criar estes espaços 100% personalizados graças a uma experiência centrada no cliente, acompanhada e aconselhada em todas as fases de criação, desde a conceção e orçamento até à instalação.

Além disso, no espaço da Conforama, vai encontrar também um outro expositor com grande foco em sofás e colchões, os melhores produtos aos melhores preços e também os Top Vendas da marca. Contudo, não ficam de fora os elementos que podem compor a casa como almofadas, protetores, têxteis, entre outros.

A Conforama posiciona-se como uma marca que oferece a possibilidade a todas as pessoas de renovarem os seus espaços e terem a casa com que sempre sonhou com ofertas para todos os orçamentos e a presença na Expo Madeira, a mais antiga feira de exposição de negócios, produtos e ideias da Ilha da Madeira, é mais uma demonstração da proximidade com os clientes.

A 39.ª edição da Expo Madeira dá às famílias a oportunidade de passar algum tempo num ambiente descontraído e leve e aproveitar as melhores ofertas da Conforama. A Feira decorre de segunda-feira a quinta-feira entre as 18h e as 23h, sexta-feira entre as 18h e as 24h e sábados e domingos entre as 16h e as 24h”, é complementado.