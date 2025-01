Terá lugar, a 17 de dezembro, a conferência ‘Transformação Empresarial Sustentável: O Impacto do ESG na Estratégia Empresarial na Região Autónoma da Madeira’, pelas 10h00, no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional.

Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em colaboração com a Brighten Consulting, o evento será presidido pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

Refira-se que, destinada às empresas madeirenses, a iniciativa visa debater a crescente relevância das práticas ESG – Environmental, Social and Governance –, no contexto empresarial, destacando a sua importância estratégica para a sustentabilidade e competitividade das empresas regionais.

“A integração destas práticas tem vindo a ganhar destaque global, sendo reconhecida como uma ferramenta essencial para alinhar objetivos empresariais com metas ambientais, sociais e de boa governança. Esta abordagem não só promove impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, como também fortalece a resiliência e a competitividade das empresas”, refere a Secretaria Regional das Finanças.