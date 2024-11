Clube de Produtores Continente da Madeira promovem VI Encontro Anual

O Clube de Produtores Continente da Madeira realiza, no próximo dia 6 de novembro, às 14h30, o VI Encontro Anual, na Quinta do Furão, em Santana. O evento contará com a presença da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e dos produtores regionais

Com o tema ‘O futuro já começou...’, o encontro apresentará os resultados de 2024, incluindo o volume de compras da MC aos produtores hortofrutícolas da Madeira, que totalizou mais de 275 toneladas acumuladas até setembro, representando um crescimento de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Durante a sessão, serão também reveladas as principais linhas estratégicas do Clube de Produtores para 2025. A agricultura será debatida numa perspetiva tanto regional quanto global, promovendo uma reflexão conjunta com os convidados presentes.

Em 2024, o técnico do Clube de Produtores realizou mais de 480 visitas ao campo, somando mais de 900 horas de acompanhamento direto no terreno e percorrendo cerca de 26 mil quilómetros na Madeira.

A Academia CPC, cuja primeira edição decorreu em 2024 na Madeira, formou 15 profissionais, contando com 5 formadores e 40 horas de formação. Este programa de capacitação visa “fortalecer a competitividade e a sustentabilidade dos produtores”.

PROGRAMA VI ENCONTRO CPC

14h30 – Abertura – José Carlos Salvado (diretor geral do Continente Madeira)

14h50 - Apresentação Clube de Produtores do Continente – Ondina Afonso (presidente do CPC)

15h20 - Apresentação “O futuro já começou” – Ivone Silva (diretora comercial, stocks e qualidade DOP Madeira)

15h50 - Secretaria Regional - Rafaela Fernandes (secretária da Agricultura e Ambiente)

Intervalo

16h45 – Mesa Redonda “Como encarar a agricultura com otimismo” – Moderador: Marta Barradas (Clube Produtores Continente)

18h – Encerramento