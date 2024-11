A distinção foi anunciada esta noite na gala World Golf Awards, que vai decorrendo no Savoy Palace, evento que junta na Região os principais nomes do mundo do golfe e outras tantas figuras de proa da indústria do turismo do golfe. Especificamente, a cerimónia, organizada por Steve Rider, reúne líderes do turismo de golfe de países de África, Ásia, Europa, Médio Oriente, América Latina, América do Norte e Oceânia.

O objetivo é distinguir a excelência no turismo de golfe, campos de classe mundial e destinos de golfe, estando a Região muito bem posicionada nestas três frentes.

No site da ‘world travel awards’ podem-se ler menções elogiosas aos três campos de golfe existentes na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente acerca do “espetacular campo do Santo da Serra, de 27 buracos, do Robert Trent Jones Senior, que é uma das mais belas paisagens naturais que você poderia imaginar. O principal clube de golfe e campo é o local ideal para fugir da agitação da vida quotidiana”.