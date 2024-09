No dia 28 de setembro, terá lugar no restaurante Avista do hotel Les Suits at The Cliff Bay, no Funchal, o próximo encontro do Chefs Get Together, promovido pelo PortoBay Hotels & Resorts.

Nesta edição do evento gastronómico, o chef residente João Luz recebe o chef António Nascimento, do hotel Porto Santa Maria e o chef privado Miguel Gameiro.

O jantar será composto por um menu à la carte com combinações de sabores mediterrânicos, com destaque para o caldoso de peixe da costa, o caril de borrego e a costela de black angus prensada.

Informações e reservas:

291 707 770 - avista@portobay.pt