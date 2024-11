É lançada amanhã, dia 22 de novembro, a primeira pedra do projeto de renovação e ampliação do Complexo Social de Santa Clara, cujo projeto de execução está previsto ter a duração de pouco mais de um ano.

O momento simbólico vai contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assim como do Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás e do provedor da Santa Casa da Misericórdia, Jorge Spínola.

A obra foi adjudicada à Socicorreia – Engenharia S.A.

