A MSC Portugal realizou esta manhã, no Funchal, a apresentação do plano para a temporada de inverno 2024/2025, que contou com a presença do diretor-geral da MSC, Eduardo Cabrita.

Tal como o JM noticiou, aqui, a partir de novembro o MSC Ópera começa a operar com saídas do Porto do Funchal e regresso ao mesmo local. Neste caso, com itinerários de 6 a 14 noites.

Em declarações produzidas aos jornalistas, Eduardo Cabrita frisou ser “a primeira vez” que a companhia assegura “uma operação desta dimensão”, a qual prolongar-se-á até março, abril de 2025.

Na verdade, são 19 cruzeiros Funchal - Funchal, a que se juntam mais dois com embarques e desembarques em Canárias.

MSC Música para a temporada 25/26

“No inverno 25/26, vamos ter a mesma operação em termos de número de cruzeiros [21], mas será com o MSC Música. É uma aposta grande para a Região e sentimos, pelos resultados que começámos a verificar em janeiro / fevereiro deste ano, que a Madeira estava realmente à procura destes cruzeiros, não só para o mediterrâneo, neste caso para as ilhas Canárias”, fundamentou o responsável.

”Vão existir embarques e desembarques nas ilhas Canárias para outros países de origem, mas podemos dizer, em relação ao próximo inverno 25/26, que já vários países estão a pensar utilizar o Funchal como ‘hub’ de embarque e desembarque”, complementou.

Assim, para a temporada 2025/2026, o Funchal, como ‘hub’, poderá vir a ser uma realidade para alguns países.

Recorde-se que para esta manhã estava prevista a escala do MSC Virtuosa no Porto do Funchal, mas que não aconteceu motivado pela greve dos pilotos de barra.