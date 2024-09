A MSC Portugal apresenta esta manhã, no Funchal, o plano para o Inverno 2024/2025, com cruzeiros no Mediterrâneo, Caraíbas, Norte da Europa, Dubai, Abu Dhabi e Qatar, a título de exemplo.

O MSC Ópera começa a realizar os embarques no Funchal a partir de novembro de 2024, ou seja, daqui a dois meses. Neste caso, com itinerários de 6 a 14 noites.

A estratégia de expansão da companhia passa também pela diversificação das rotas, com navios posicionados em todo o mundo, tendo sido feita uma explanação acerca das rotas para esta época, de outubro a maio.

O MSC Música é o que vai predominar nos itinerários a partir de Lisboa com 18 partidas de maio a outubro, por exemplo.

Recorde-se que para esta manhã estava prevista a escala do MSC Virtuosa, mas que não aconteceu motivado pela greve dos pilotos de barra.