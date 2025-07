Em Portugal, a procura por casas de luxo com jardim e piscina é 15% superior à procura por imóveis sem estas comodidades. Na Madeira, a diferença percentual é de 27%.

De acordo com dados do portal imobiliário Idealista, a Madeira surge em terceiro lugar nos distritos com procuras mais significativas por moradias de luxo, antecedida, apenas, por Faro (79%) e Setúbal (64%).

No último trimestre, encerrado em maio, os preços das habitações desta tipologia eram, na Madeira, 17% mais caras do que as casas sem jardim ou piscina. O preço médio era superior a 1,7 milhões de euros (1.747.500€), enquanto as moradias sem estas comunidades apresentaram um custo médio de 1,5 milhões.

Já no que concerte à oferta, no mesmo hiato temporal, estavam disponíveis para venda, na Região, 557 imóveis de luxo, mais 26% que no período homólogo.