Cabaz alimentar aumenta 1,49 euros com subida de 16% no azeite

O preço do cabaz alimentar aumentou 1,49 euros (0,63%), desde a semana passada, segundo a análise semanal da DECO PROTESTE sobre os produtos alimentares essenciais. Destaque, ainda, para a subida de 16% no valor do azeite.

Alargada a comparação ao início do ano, o aumento do cabaz foi de 1,83 euros (0,77%). Comparativamente a 6 de março do ano passado a subida foi de 4,54 euros (1,94%) e desde 23 de fevereiro de 2022 (início da guerra na Ucrânia já aumentou, na totalidade, 54,37 euros (29,61%).

Refira-se que o cabaz inclui: carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo, manteiga, etc.