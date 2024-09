A manhã no Porto do Funchal foi marcada pela chegada do ‘Borealis’ que se juntou ao ‘Ocean Explorer’, o qual se encontra nas águas madeirenses desde dia 21.

O Borealis, chegou às 07h00, para uma escala de 15 horas, partindo às 22h00 rumo a Lisboa. Já o ‘Ocean Explorer’ zarpará dia 28 de manhã rumo ao Porto Santo.