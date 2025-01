As principais bolsas europeias negociavam a vermelho, arrastadas pelas fortes quedas no mercado em Wall Street, impulsionadas pela subida da aplicação de inteligência artificial da empresa chinesa DeepSeek.

Às 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,75% para 526,09 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,33%, 0,88% e 1,20%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 0,11% e 0,56%.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência da abertura e às 09:10 o principal índice, o PSI, avançava 0,37% para 6.527,91 pontos.

Depois de um fecho positivo na semana passada, os mercados europeus iniciaram hoje a semana com perdas, afetados pelos futuros dos índices da bolsa de Nova Iorque.

Os futuros do Nasdaq tecnológico apontam para uma correção de 2,6%.

Os analistas explicam que esta queda se deve ao desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial pela China que ameaça os EUA.

Na madrugada de hoje, o modelo chinês de aplicação de inteligência artificial generativa (IA) DeepSeek R-1 subiu ao topo da tabela de ‘downloads’ gratuitos da App Store, tanto na China como nos Estados Unidos, ultrapassando o popular ChatGPT.

O Dow Jones terminou a descer 0,32% para 44.424,25 pontos, contra 45.014,04 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896, em 04 de dezembro, e o Nasdaq fechou a recuar 0,50% para 19.954,30 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro.

Hoje, os investidores aguardam a divulgação do inquérito de confiança empresarial IFO, na Alemanha, e do índice de manufatura da Reserva Federal de Dallas, nos EUA, bem como a apresentação de mais resultados empresariais.

Contudo, os mercados já estão com os olhos postos nas decisões de política monetária desta semana da Reserva Federal dos EUA (Fed), na quarta-feira, e do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.

Os investidores também têm estado atentos às tarifas anunciadas pelos EUA sobre a Colômbia, que não serão aplicadas porque o país concordou em repatriar colombianos.

Na Ásia, onde foi noticiado que os lucros das principais empresas industriais chinesas caíram 3,3% em 2024, a Bolsa de Xangai registou uma ligeira queda de 0,06%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,48%.

O Nikkei de Tóquio perdeu 0,92%.

No mercado das matérias-primas, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, descia, para 78,27 dólares, contra 78,50 dólares na sexta-feira, bem como o do ouro.

O West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, cedia 0,55%, para 74,25 dólares, antes da abertura oficial do mercado.

O ouro descia 0,83% para 2.783 dólares por onça.

No mercado da dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, caíam para 2,520%, contra 2,568% na sessão anterior.

Num contexto de força económica nos EUA, o euro estava a descer, a cotar-se a 1,0474 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,0497 dólares na sexta-feira e 1,0218 dólares em 13 de janeiro, um mínimo desde 10 de novembro de 2022.

A bitcoin, a criptomoeda mais utilizada do mercado recuava fortemente, mais de 5%, e estava abaixo de 100.000 dólares (cerca de 95.251 euros), em 99.026 dólares.