Bolsa de Lisboa cai 0,46% com grupo EDP a liderar descidas

A bolsa de Lisboa terminou hoje a sessão com o índice PSI a cair 0,46% para 6.199,21 pontos e as duas cotadas do grupo EDP a liderarem as descidas.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, sete ficaram em alta, seis em baixa e três inalteradas (Semapa, Ibersol e Altri).

A EDP Renováveis baixou 2,93% para 12,57 euros e a EDP desceu 1,39% para 3,55 euros.

No topo das subidas, a Navigator avançou 1,47% para 4,01 euros. Na sexta-feira foi anunciado que o grupo Navigator lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa britânica Accrol.

Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo explicou que a OPA foi lançada pela Navigator Paper UK Limited, detida a 100% pela The Navigator Company e que a oferta é de 0,38 libras por ação, avaliando a Accrol em cerca de 127,5 milhões de libras, o equivalente a cerca de 149 milhões de euros.

Nas principais subidas ficaram ainda a NOS (1,08% para 3,55 euros) e a Galp (0,80% para 15,18 euros).

A Sonae subiu 0,34% para 0,88 euros e a Corticeira Amorim ganhou 0,32% para 9,55 euros.

Nas descidas, o BCP, único banco que integra o PSI, caiu 0,97% para 0,30 euros e a Jerónimo Martins baixou 0,80% para 18,53 euros.

A pressionar a descida da bolsa estiveram ainda as desvalorizações dos CTT (-0,60% para 4,16 euros) e da Mota-Engil (-0,20% para 4,87 euros).

No resto da Europa, Milão subiu 0,86%, Frankfurt 0,30%, Madrid 0,08%, Paris terminou estável e Londres caiu 0,17%.