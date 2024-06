Binter relança voos da Madeira para Canárias e Marrocos

A operação de verão 2024 da companhia aérea Binter arranca no próximo sábado, 15 de junho. O primeiro voo vai ligar a Madeira à ilha canariana de Fuerteventura.

Borja Bethencourt, porta-voz de comunicação internacional da companhia, vai estar presente no pequeno-almoço que a Binter vai organizar para comemorar o início de temporada.

No mesmo sábado, realiza-se igualmente um voo entre a Madeira e as ilhas Canárias, desta feita com destino a Lanzarote. Para este verão estão também previstas as ligações entre o Funchal e a cidade marroquina de Marraquexe.