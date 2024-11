Os preços das casas para arrendar na Madeira subiram 4,2%, segundo avança o Idealista em nota à imprensa.

Os dados divulgados correspondem a outubro último face ao mesmo mês do ano anterior.

“Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa na região tinha um custo de 14,3 euros por metro quadrado (euros/m2) no final de outubro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já a variação trimestral foi de 5,3%. No Funchal, o preço do arrendamento subiu 10,9% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 14,2 euros. A variação trimestral foi de 7,5%”, pormenoriza o documento.

“A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação subiu 5,1% nos últimos doze meses, situando-se em 16,1 euros/m2”, é enquadrado.