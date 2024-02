A candidatura de Penamacor a Estação Náutica de Portugal foi aprovada e a cerimónia de certificação realiza-se na quarta-feira, às 18:00, na Bolsa de Turismo de Lisboa, informou hoje o município.

A Câmara de Penamacor adiantou, em comunicado, que o resultado da visita técnica e da reunião da Comissão de Avaliação das Estações Náuticas de Portugal foi conhecido na sexta-feira.

“Fica assim concluída mais uma etapa de um projeto que prevê afirmar Penamacor como destino turístico associado às práticas desportivas e de lazer, integrando o turismo náutico na restante oferta do território – o património natural e cultural –, salvaguardando, por outro lado, os princípios do desenvolvimento sustentável”, frisou a autarquia, na mesma nota.

Quando foi anunciada a candidatura, em outubro, a Câmara de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, sublinhou que, “além da diversificação da oferta turística, com a certificação o município procura impulsionar o investimento em atividades náuticas e promover os recursos existentes no território”.

Segundo o município, a iniciativa para “promover o turismo náutico e aliar este ao turismo de natureza” levou à assinatura de um conjunto de protocolos com parceiros que passarão a integrar o futuro Conselho da Estação Náutica.

“A Estação Náutica apresenta-se como uma plataforma de cooperação entre atores identificados com um território e que asseguram a oferta de um produto turístico”, referiu a autarquia.

O município raiano referiu que as estações náuticas são uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes num território, que inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.