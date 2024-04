O ‘AIDAcosma’ regressou, esta manhã, ao porto do Funchal para a habitual escala semanal e está a movimentar 8.193 pessoas, das quais 6.758 são passageiros.

O navio posicionado no itinerário das ‘CAI, Cruise Atlantic Islands’ é proveniente de Las Palmas e fica na Madeira durante 17 horas, com saída aprazada para as 23h00 para as Canárias.

O Funchal é o penúltimo porto deste cruzeiro de 7 noites, iniciado no passado dia 27 de março, em Tenerife, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária, agora, Funchal e a seguir, Tenerife, onde termina a viagem.