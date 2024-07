O Banco Africano de Importações e Exportações (Afreximbank) anunciou hoje a quintuplicação do capital social, que passa de cinco para 25 mil milhões de dólares, e várias mudanças na direção deste banco de financiamento comercial.

“O apoio avassalador dos acionistas a este aumento histórico de capital, de cinco para 25 mil milhões de dólares [4,6 para 23,2 mil milhões de euros], reflete a sua firme convicção e confiança na administração e na gestão do banco, e também na missão do banco”, disse o presidente do Afreximbank, Benedict Oramah.

O aumento, acrescenta-se no texto, “reconhece o rápido crescimento do banco em resposta aos desafios que o continente africano enfrenta, e também cria capacidade para o banco apoiar o crescimento e o desenvolvimento desejado pelo continente africano, em linha com o seu mandato de promover o comércio do continente e afirmar a sua relevância no palco internacional”.

Em comunicado, Oramah acrescenta que o aumento de capital “dará a necessária margem para mobilizar o capital necessário para criar um banco que serve todos os africanos”.

No comunicado, o Afreximbank anunciou também várias substituições na direção, incluindo a entrada do antigo ministro das Finanças do Senegal Amadou Hott como representante do Banco Africano de Desenvolvimento na direção do Afreximbank.