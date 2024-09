ACIF promove sessão de esclarecimento dedicada ao Projeto Smarties For SME’s

A ACIF-CCIM vai promover uma sessão de esclarecimento dedicada ao Projeto Smarties For SME’s , cujo concurso terá início no próximo mês de outubro.

Esta iniciativa destina-se a empresas de pequena e média dimensão interessadas em desenvolver “algum projeto na área da sustentabilidade”. A sessão encontra-se agendada para o dia 20 de setembro, pelas 10h00, nas instalações da referida associação comercial e industrial funchalense.

“Financiado no âmbito do Programa COSME, este projeto que congrega oito parceiros de seis países europeus, Itália, Grécia, Croácia, Eslovénia, Portugal e Chipre, tem por intuito selecionar 15 projetos inovadores em cinco destes países, no qual se inclui Portugal, representado neste consórcio pela Região Autónoma da Madeira”, nota-se em comunicado.

Segundo a mesma nota, “os projetos terão que abranger uma das seguintes áreas: Turismo regenerativo; Transição verde e digital; e Relação entre a atividade turística e o setor agrícola.

“Cada projeto selecionado terá um apoio no valor máximo de 25.000 euros e ainda a possibilidade de beneficiar de consultoria durante a fase de candidatura e implementação”, recorda-se no texto.

Entre as principais regras de admissibilidade, estão as seguintes: “Os projetos têm que gerar valor para o setor do turismo, mas não têm de ser necessariamente desenvolvidos por empresas deste setor” e “qualquer PME pode ser promotora de um projeto, desde que o mesmo contribua para o valorizar o ecossistema do Turismo”.