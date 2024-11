Abertas inscrições para “evento transformador” a realizar em dezembro do Funchal

O evento ‘The Future is... Madeira Innovation Fest 2024’ promete, segundo os organizadores, oferecer um momento “evento transformador, tanto do setor privado, como do setor público, onde a sustentabilidade, a criatividade e tecnologia se cruzam, promovendo o lado humano da inovação”.

Organizado pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, em a ACIF-CCIM como parceira, este evento, de inscrição gratuita , vai decorrer entre os dias 5 e 6 de dezembro, no Centro de Congressos VidaMar, na cidade do Funchal.

“Durante dois dias, empresários, cientistas, designers, decisores públicos e empreendedores madeirenses, vão explorar o futuro através de conversas inspiradores, ‘networking’ e experiências imersivas”, segundo perspetiva a organização em comunicado de imprensa, no qual se sublinha que apesar do acesso livre, as vagas são limitadas.

Conheça melhor o programa do evento aqui.