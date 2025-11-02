Venezuela com 130 casos de violações da liberdade de expressão entre janeiro e outubro

O Instituto de Imprensa e Sociedade (IPYS) da Venezuela registou 130 casos de “violações da liberdade de expressão” no país, entre janeiro e outubro de 2025, e alertou para a “deterioração contínua das condições” para o jornalismo.
Num comunicado de imprensa divulgado hoje, o IPYS detalhou que os “ataques mais comuns” foram “assédio e ameaças (29 casos), discurso estigmatizante (19), detenções arbitrárias (14), restrições à internet (33) e limitações ao acesso à informação pública (15)”.
“Por detrás de cada número, há uma tentativa de silenciar uma verdade incómoda e de desencorajar a fiscalização dos cidadãos sobre aqueles que estão no poder”, afirmou a organização, salientando que “a falta de sanções judiciais consolidou um ciclo de impunidade em que os agressores não são processados, as vítimas não são indemnizadas e a sociedade habitua-se ao silêncio”.
Um cenário que “contribui para um clima de medo e indefesa que prejudica não só os jornalistas, mas também o direito coletivo dos cidadãos à informação”, acrescentou.
O IPYS documentou 18 jornalistas e profissionais dos media detidos na Venezuela, embora outras organizações apontem para um número de 22. Em nove destes 18 casos, segundo a ONG, “não houve qualquer comunicado oficial sobre o seu paradeiro ou sobre os processos judiciais instaurados contra eles”.
“Estas detenções prolongadas, sem informação ou garantias de processo legal, constituem um padrão de desaparecimentos forçados e de detenções por motivação política que procura disciplinar e punir a prática do jornalismo”, alertou.
Para o IPYS, na Venezuela “reportar continua a ser uma atividade punida” e por isso o instituto reiterou o seu apelo às autoridades para que investiguem o que considera “crimes contra os jornalistas”, bem como para que “sancionem os responsáveis” e “garantam” que “estas violações” não se repitam.
Em 2024, a ONG documentou 383 casos em que considerou existirem “violações” da liberdade de informação na Venezuela, representando um aumento de 64,4% face a 2023, quando registou 233 queixas.
Nos últimos tempos, Portugal tem assistido a uma crescente polémica sobre a possibilidade de proibir o uso da burca em espaços públicos. O tema, importado...
É hoje unanimemente aceite que vivemos tempos incertos, onde se torna muito difícil prever o que quer que seja. Ainda assim, arriscaria dizer que o grande...
Não me recordo de se dar tanta atenção às vestimentas das mulheres como se tem feito por estes dias. A minha, por exemplo, não há semana que não reivindique...
Tem sido um rodopio de tomadas de posse ou instalações de novos eleitos para as Autarquias da Região! É sempre um recomeço cheio de boas intenções e de...
«Querer ser livre é também querer livres os outros» Simone de Beauvoir (1949), O Segundo Sexo
Escolhi nascer madeirense na freguesia da Sé do Funchal....
Karl Loewenstein, jurista e politólogo alemão, exilado nos EUA após a ascensão do nazismo cunhou em 1937 o conceito de “militant democracy”: a “democracia...
Chamam-lhes furtos. Outros dizem que são mesmo roubos. Mas ninguém parece duvidar de que os tempos estão propícios aos chamados pequenos larápios, vulgo...
DO FIM AO INFINITO
Apresento-vos o meu amigo Etraud Seriac. Estão a ver aquele indivíduo além, sentado na esplanada à vossa esquerda, a beber uma cerveja? Aquele que parece...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
1- Identifique um ou vários inimigos. Podem ser reais ou inventados. Não se esqueça: esses inimigos são a raiz de todos os males do povo, a saída airosa...
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
O vereador do Partido Socialista na Câmara do Funchal vai apresentar na autarquia uma proposta para a criação da Polícia Municipal.
Esta é uma medida que,...
O Governo Regional está contra a aplicação injustificada de taxas que vai encarecer os voos da TAP no período de Natal e Ano Novo 2025-2025, refere a Secretaria...
O prémio do M1lhão do sorteio de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, saiu na Madeira. O código vencedor foi BPM 29136, atribuído a uma aposta registada...
O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que as novas regras de acesso ao curso de formação de agentes da PSP “não vão...
O preço das casas no Funchal continua a subir. De acordo com o estudo mais recente do Idealista, o portal líder em Portugal de compra e venda de casas,...
A cidade do Funchal amanheceu esta segunda-feira com a visita dos navios de cruzeiro Celebrity Eclipse e o Sirena.
Em conjunto, os dois navios trazem à...
Decorrerá, a partir das 11h00, a tomada de posse dos novos órgãos da Câmara Municipal do Porto Santo, à qual preside Nuno Batista.
No Salão Nobre dos Paços...
O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas registados na Comarca da Madeira aumentou no segundo trimestre de 2025, tanto...
O Clube de Ecologia Barbusano, da Escola Secundária de Francisco Franco, iniciou as atividades deste ano letivo com uma saída de campo no dia 25 de outubro....
A ANA - Aeroportos de Portugal informou que o Aeroporto da Madeira vai realizar um exercício de emergência à escala total no perímetro aeroportuário, na...