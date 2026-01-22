UE/Cimeira: Montenegro avisa que Conselho de Paz para competir com ONU seria “completamente desajustado”

O primeiro-ministro avisou hoje que “qualquer visão alternativa às Nações Unidas” é desajustada e não terá o acolhimento de Portugal, apesar de admitir que um Conselho de Paz para monitorizar a situação na Faixa de Gaza poderá ter “alguma participação”.

Em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas, Luís Montenegro disse que, perante os restantes líderes europeus, irá defender “uma posição de unidade” no que se refere à participação dos Estados-membros no Conselho de Paz, criado por Donald Trump, mas deixou um aviso.

“É importante que fique muito assente que qualquer visão alternativa às Nações Unidas não terá o nosso acolhimento. Não há alternativa às Nações Unidas, é nas Nações Unidas que o contexto multilateral se expressa e a concertação das Nações se deve evidenciar”, acentuou.

O primeiro-ministro referiu, contudo, que “a ideia de poder haver um Conselho de Paz para acompanhar e monitorizar o processo de paz na Faixa de Gaza pode eventualmente ter algum desenvolvimento e alguma participação”.

“Tudo aquilo que possa extravasar esse objetivo, de uma natureza genérica de intervenção de alguma maneira concorrencial com o espírito e funcionamento das Nações Unidas, parece-nos completamente desajustado”, frisou.

Montenegro disse, no entanto, que não pretendia adiantar mais nada sobre este assunto de momento, porque “quem procura uma solução de unidade, de solidariedade e de uma posição conjunta, também precisa naturalmente de ouvir os outros parceiros”.

“É isso que Portugal fará”, referiu.

Nestas breves declarações aos jornalistas, Montenegro foi ainda questionado se discutiu e coordenou com o Presidente da República, mas também com os dois candidatos presidenciais – António José Seguro e André Ventura –, as posições que Portugal irá assumir nesta cimeira.

Sem responder se falou com os dois candidatos, o primeiro-ministro salientou que Marcelo Rebelo de Sousa está “no exercício pleno da sua função” e frisou que “toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o Governo e o Presidente da República”.

“Posso confirmar que já falei algumas vezes com o senhor Presidente da República sobre este e outros temas da nossa agenda interna e externa”, disse.

Sobre se admite mudar a sua posição de neutralidade relativamente às eleições presidenciais, depois de a RTP ter avançado que Luís Marques Mendes deverá apoiar António José Seguro na segunda volta, Montenegro disse apenas que não tem nada a acrescentar sobre a matéria.