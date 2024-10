Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades e Cooperação, emitiu, hoje, uma nota de pesar pelo falecimento de Dora Maio, fundadora do Departamento Feminino da Casa da Ilha da Madeira em São Paulo.

”Foi com profundo pesar que tomámos conhecimento do falecimento da nossa conterrânea, natural da freguesia do Monte, Heliodora Maio, mais conhecida por D. Dora, aos 95 anos, em São Paulo”, refere o diretor, em comunicado.

Refira-se que a fundadora do Departamento Feminino da Casa da Ilha da Madeira em São Paulo desempenhou, segundo Sancho Gomes “um papel de grande relevância junto da Comunidade, promovendo ações de beneficência e apoiando os mais desfavorecidos”.

”Dora Maio ficou conhecida pela divulgação da Madeira junto da sociedade brasileira, fruto da sua condição enquanto empresária no sector das viagens. Paralelamente promoveu a identidade cultural madeirense em terras brasileiras, através da etnografia, ao criar o Grupo de Folclore da Casa da Ilha da Madeira”, acrescentou.

“Neste momento de consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências”, lê-se na mesma nota.