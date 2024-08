“A vossa capacidade de trabalho, a vossa ética e brio profissional são as razões pelas quais sois tão acarinhados e reconhecidos nestas ilhas. E devido a essas características, é também a Madeira que sai engrandecida”, elogiou, hoje, Sancho Gomes, na cerimónia de abertura deste que é o maior festival gastronómico de Jersey.

O diretor regional das Comunidades Madeirenses e Cooperação Externa, que falava perante uma plateia cheia de gente, no People`s Park, em Saint Helier, capital de Jersey, considerou o seguinte: “Cá ou lá, vocês são uma parte integrante e fundamental da Região”.

Depois de enaltecer em nome do presidente do Governo Regional, o trabalho desenvolvido junto da comunidade em Jersey pelo conselheiro da Diáspora Madeirense, João Carlos Nunes, que é também o rosto deste Festival, Sancho Gomes destacou a importância do evento para a celebração da madeirensidade.

“Hoje [sábado], reunimo-nos para celebrar algo que vai além de palavras, que sentimos profundamente no coração: a memória da nossa terra e as nossas tradições. Estas são as raízes que nos ligam à identidade madeirense, que vos dão força e que, mesmo à distância, vos fazem sentir ligados à nossa casa que é a Madeira”, disse o diretor regional, considerando que o ‘Portuguese Food Festival’ além de alimentar o corpo com aromas e sabores, vai também refrescar a alma.