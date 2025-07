Daniel Ferreira, presidente do Portuguese Club of Miami, emitiu uma nota para partilhar informação relativa ao futuro da presença consular em Miami, considerando que seria muito útil para tratar e validar documentos do dia a dia. E adianta que a proposta foi bem acolhida no âmbito da reunião dos Conselheiros das Comunidades Madeirenses.

A ideia, segundo adiantou, é a de dar resposta às dificuldades crescentes com o atual sistema de permanências consulares, bem como com o tempo de resposta aos pedidos da comunidade.

Por outro lado, foi também destacada a necessidade de uma maior presença de Portugal no estado da Flórida, através de um cônsul mais comunicativo, participativo e adaptado às necessidades reais da nossa diáspora. Acreditamos que a proximidade e o diálogo são fundamentais para fortalecer os laços entre Portugal e a nossa comunidade.

A proposta foi bem acolhida e entendida como uma necessidade real e urgente.

“Estamos a dar passos firmes para que Miami conte com um consulado permanente que atenda às necessidades dos portugueses e luso-descendentes no sul da Flórida e regiões vizinhas.”, refere.