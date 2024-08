Polícia resgata empresário raptado há um mês numa mesquita na África do Sul

A polícia sul-africana resgatou com vida um empresário raptado há um mês e deteve oito sequestradores em vários subúrbios de Joanesburgo, anunciou hoje a força de segurança sul-africana.

Em comunicado, a Polícia Sul-Africana (SAPS) adiantou que o empresário foi raptado no passado dia 05 de julho numa mesquita em Helderkruin, Roodepoort, noroeste de Joanesburgo.

A vítima foi resgatada com vida nesta quarta-feira numa residência no subúrbio de Lenasia, que se situa no sudoeste da capital económica da África do Sul, adiantou a nota.

Desconhece-se se o rapto envolveu o pagamento de resgate.

Como parte da operação, a força de segurança sul-africana deteve na quarta-feira seis suspeitos num hotel em Eastgate, leste da cidade, e num apartamento situado no subúrbio afluente de Fourways, norte de Joanesburgo.